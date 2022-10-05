Москва, 5 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Российские войска удерживают занимаемые позиции на андреево-криворожском направлении в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, сообщил 5 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

При этом, отметил представитель ведомства, российские войска отражают «атаки превосходящих сил противника», добавив:

«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30-ти националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты».