Кострома, , 16:28 — REGNUM Житель Костромского района Костромской области в суде добивается права на отправку в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Табличка Наталья Диева

Ранее — в мае 2022 года 49-летний костромич был осуждён за нарушение правил дорожного движения. Он управлял автомобилем и не заметил пешехода. В результате столкновения человек получил травмы, которые были расценены как тяжкий вред здоровью. Суд назначил водителю ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Мужчине запретили выезжать за пределы муниципалитета и менять место пребывания или жительства.

В сентябре костромич подал заявку в пункт отбора на военную службу по контракту, её одобрили. Вопрос о возможности предоставления мужчине отсрочки исполнения приговора суд рассмотрит 6 октября. Всего по данным военного комиссариата Костромской области, в зону СВО добровольцами отправились более 300 костромичей.

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