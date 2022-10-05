Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила родственные связи между родителями экс-участницы телешоу «Дом-2» Анастасии Кочервей с неизвестной женщиной, чье тело было найдено в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге в августе текущего года. Об этом заявили 5 октября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

40.мвд.рф ДНК-экспертиза

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 августа в Дудергофском канале Санкт-Петербурга вблизи Финского залива было обнаружено тело неизвестной женщины. Предположительно, это была пропавшая несколькими днями ранее Кочервей, однако подтвердить это смогла лишь молекулярно-генетическая экспертиза, когда специалисты сравнили биологические образцы и образцы родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае.

«Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путем установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива, является жительница города 1993 года рождения», — указали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, что в августе по факту обнаруженного тела без внешних признаков насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Возможно, женщина погибла во время водной прогулки по заливу.