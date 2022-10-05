Пенза, 5 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Очередную партию вакцины против гриппа доставили в Пензенскую область. Об этом 5 октября сообщает региональный минздрав.

Pnzreg.ru Вакцинация от гриппа

В состав партии вошли почти 130 тыс. доз препарата «Совигрипп», предназначенного для иммунизации взрослых. Вакцину уже начали распределять по медицинским организациям области. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.

По состоянию на 1 октября, против гриппа в Пензенской области были привиты более 276,7 тыс. человек, из них 75,5 тыс. — несовершеннолетние.

Охват совокупного населения иммунизацией против гриппа составил 22,89%, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой режим повышенной готовности продлен до 31 октября включительно.

Читайте также: Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа