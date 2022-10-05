Осло, 5 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Норвежские истребители F-35 были подняты по тревоге с базы быстрого реагирования Эвенес сегодня утром, 5 октября, сообщает норвежское информационное агентство Harstad Tidente.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Мы больше ничего не можем сказать. Миссия продолжается», — сказал Мариус Вогенес Виллангер, представитель объединённого штаба обороны Норвегии.

QRA — это миссия, которую Норвегия решает от имени НАТО. Расшифровывается как Оповещение о быстром реагировании. Задача миссии состоит в том, что два истребителя F-35 всегда находятся в режиме боевой готовности. Если неизвестный самолёт приближается к воздушному пространству Норвегии, F-35 вылетают из Эвенеса и находятся в воздухе в течение 15 минут. Затем центр управления и предупреждения ВВС Норвегии направляет боевые самолёты против неизвестного воздушного судна. Норвежские истребители должны наблюдать за самолётами и определять, что это за объект, а также откуда он прилетел.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 (14:00 по московскому времени) о целях и результатах вылетов сообщено не было.

«Задание должно быть выполнено, и пилоты должны написать отчеты, прежде чем мы сможем сказать что-то еще. Но важно, чтобы мы следили за тем, что происходит в этом районе, в том числе, когда дело доходит до входа в воздушное пространство Норвегии без опознавательных знаков», — добавил Виллангер.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированная активность беспилотников наблюдается на датском газовом месторождении «Руар», расположенном в Северном море.

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