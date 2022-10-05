Джакарта, , 16:16 — REGNUM Председатель совета региональных представителей Индонезии Ла Ньялла Махмуд Матталитти воспользовался встречей со спикером парламента Сингапура для ратификации двусторонних соглашений между Индонезией и Сингапуром, сообщает Antara.

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«Соглашение о сотрудничестве в области обороны, полетная информация и соглашение об экстрадиции», — говорится в заявлении Ла Ньялла Махмуд Матталитти, полученном в Джакарте.

Процесс ратификации соглашений был отложен. На первом этапе сначала можно было бы ратифицировать договор об экстрадиции, а затем ратифицировать соглашение о сотрудничестве в области обороны, поскольку его обсуждение в парламенте немного сложнее.

Индонезия и Сингапур, похоже, находятся в заложниках соглашения из-за того, что ратификацию соглашений объединили в один пакет.

Ла Ньялла также высоко оценил увеличение прямых иностранных инвестиций Сингапура в Индонезию на 34% с 2020 года, достигнув почти $10 млрд. Это самый большой прирост инвестиций Сингапура в Индонезию за последние 8 лет.