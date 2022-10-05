Грозный, , 16:16 — REGNUM В Чечне сегодня, 5 октября, отмечают сразу несколько праздников — День города Грозного, которому исполнилось 204 года со дня образования, День учителя и День чеченской молодежи. Обычно торжества проходят с размахом, однако в 2022 году от большинства развлекательных мероприятий пришлось отказаться. Власти республики решили, что в нынешнее непростое для Родины время для них не время.

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Тем не менее поздравления со всеми этими праздниками от президента РФ Владимира Путина по традиции поступили. Он позвонил главе региона Рамзану Кадырову и поздравил жителей Чечни, пожелав им мира и благополучия.

«Друзья, с чувством гордости передаю вам слова поздравления от нашего дорогого и любимого президента России Владимира Владимировича Путина с днем Грозного, с днем учителя и днем чеченской молодёжи. Глава государства звонил мне и попросил пожелать от его имени всем жителям ЧР благополучия, удачи и успехов!» — сообщил чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Кадыров, Владимир Путин позвонил ему, «несмотря на свою загруженность», потому что он «никогда не забывает о значимых датах в нашем регионе», и «это внимание бесценно».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову очередное воинское звание генерал-полковника. Эта высокая оценка заслуг в деле защиты Родины стала подарком ко дню рождения, который Кадыров также отмечает 5 октября.

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