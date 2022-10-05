Грозный, 5 октября 2022, 16:16 — REGNUM В Чечне сегодня, 5 октября, отмечают сразу несколько праздников — День города Грозного, которому исполнилось 204 года со дня образования, День учителя и День чеченской молодежи. Обычно торжества проходят с размахом, однако в 2022 году от большинства развлекательных мероприятий пришлось отказаться. Власти республики решили, что в нынешнее непростое для Родины время для них не время.
Тем не менее поздравления со всеми этими праздниками от президента РФ Владимира Путина по традиции поступили. Он позвонил главе региона Рамзану Кадырову и поздравил жителей Чечни, пожелав им мира и благополучия.
Как подчеркнул Кадыров, Владимир Путин позвонил ему, «несмотря на свою загруженность», потому что он «никогда не забывает о значимых датах в нашем регионе», и «это внимание бесценно».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября президент РФ Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову очередное воинское звание генерал-полковника. Эта высокая оценка заслуг в деле защиты Родины стала подарком ко дню рождения, который Кадыров также отмечает 5 октября.
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