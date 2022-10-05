Элиста, 5 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Поздравляя педагогов 5 октября с Днём учителя, глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что именно к ним всегда обращаются за помощью и советом в трудную минуту.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

«Спустя много лет мы все с теплотой вспоминаем своих учителей, которые делились с нами не только знаниями, но и мудростью, а зачастую и частичкой своей души. Это, безусловно, очень ответственное призвание. От вас зависит становление ребенка, формирование его ценностей и чувства гражданственности. А это — будущее нашего государства», — написал руководитель региона в своём телеграм-канале.

Глава Калмыкии поблагодарил учителей за преданность профессии и пожелал успехов в работе.