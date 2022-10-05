Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Ростовская область теперь не является приграничным регионом России. Таможенный контроль и таможенное оформление грузов на пунктах пропуска прекращено. Об этом 5 октября в своём телеграм-канале написал глава региона Василий Голубев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пограничные органы продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая пограничную безопасность РФ в условиях специальной военной операции. Работники таможни помогают погранконтролю проводить технический досмотр машин и граждан на автомобильных пунктах пропуска», — уточнил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область граничит с Днецкой и Луганской Народными Республиками.