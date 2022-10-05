Ханты-Мансийск, 5 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Югре водитель грузовика из Омской области обвиняется в убийстве предпринимателя. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По версии следствия, днём 25 марта 2022 года в районе Унтыгейского нефтегазового месторождения, между 44-летним водителем грузовика и работодателем — индивидуальным предпринимателем — произошёл конфликт из-за претензий по обслуживанию транспорта. Желая отомстить за оскорбления, обвиняемый сел за руль «КамАЗа» и совершил наезд на обидчика и его пикап. В результате бизнесмен скончался в больнице от полученных травм. Кроме того, автомобиль потерпевшего получил повреждения на общую стоимость в один миллион рублей.

Водитель из Омской области обвиняется в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.