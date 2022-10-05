Таллин, 5 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Контроль за подводными трубопроводами следует поручить НАТО, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур, пишет 5 октября Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя диверсию на «Северных потоках», эстонский чиновник сказал, что НАТО, которое занимается над Балтийским морем патрулированием с воздуха, могло бы взять на себя патрулирование под водой.

НАТО располагает для этого подходящими радиолокационным системам и «может записывать каждое движение», если самолёты ВС РФ полетят с выключенными транспондерами.

Он также обвинил Россию в подрыве «Северных потоков», аргументируя это тем, что якобы только Москве нужны были эти диверсии.

Напомним, российская сторона проводит своё независимое расследование диверсии на СП и «Северном потоке — 2», которое произошла в ночь на 26 сентября.