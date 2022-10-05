Уфа, 5 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Мемориальную доску ветерану органов прокуратуры установили в Уфе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сообщается, что мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, ветерану органов прокуратуры Башкирии Зайнетдинову Рашиту Абулхаеровичу была установлена на доме № 124 по улице Цюрупы.

Отмечается, что таки образом, в Уфе увековечили память заслуженного юриста РСФСР, который внес весомый вклад в достижение победы над фашизмом в период Великой Отечественной войны и становление правопорядка в мирное время.

Сообщается, что Зайнетдинов был призван в ряды Красной Армии в 1942 году, в составе запасного полка был направлен на фронт пулеметчиком. Он прошел от Волги до Вислы, участвовал в Сталинградской битве, битве за Сандомирский плацдарм. Воевал в составе Юго-Западного, первого и четвертого Украинских фронтов.

«Сразу же после окончания войны Рашит Абулхаерович начал свой трудовой путь в органах прокуратуры. Занимал различные должности, в том числе прокурора г. Уфы, а с ноября 1954 года на протяжении более 23 лет работал заместителем прокурора БАССР, курируя следственную работу», — сообщает пресс-служба.