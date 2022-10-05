Ново-Огарево, Московская область, , 16:05 — REGNUM Ситуация в новых регионах России будет стабилизирована, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Исходим из того, что ситуация на новых территориях будет стабилизирована, сказал президент, рассказывая о перспективах развития субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.