* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Через четыре дня после кровавого нападения террориста-смертника на школу «Кадж» в кабульском районе Даште-Барчи представитель министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что ему стыдно выражать соболезнования. Об этом сообщает портал Darivoa.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Инамулла Самангани, глава медиацентра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что в ответ на вопрос, почему ни один сотрудник МВД не отправился в Даште-Барчи, чтобы выразить соболезнования, один из них ответил: «Мне стыдно. Мы не смогли защитить наших юношей и девушек. Мы должны защищать всю нашу нацию. Наша боль и горе одинаковы».

Самангани не назвал имя этого «высокопоставленного чиновника» и не сообщил о нем другой информации.

Нападение на учебный центр «Кадж» произошло 30 сентября, когда в центре проходил вступительный экзамен. По информации UNAMA, число погибших в результате этой атаки достигло 53 человек, и, вероятно, это число будет увеличиваться. Ещё 110 человек получили ранения.

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У наблюдателей разные мнения о том, почему сотрудники МВД не поехали в Даште-Барчи, чтобы утешить семьи погибших. Аналитик по политическим вопросам Амин Садакат назвал подобные заявления МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «смехотворными».

По словам Садаката, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая видит смысл в терактах смертников и взрывах: «Это не более чем лицемерие, они много раз совершали такие отвратительные вещи».

Садакат подчеркнул, что вместо такого «лицемерия» лучше бы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нашли и наказали организаторов нападения.

Между тем, некоторые борцы за права женщин утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не выражали соболезнования семьям погибших, но и в ряде случаев избивали их.

Киаранг Саадат, одна из активисток борьбы за права женщин, сказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят нести ответственность за безопасность народа Афганистана и что они сами совершили «самые кровавые теракты» в Кабуле и провинциях до своего прихода к власти.

«Это не мелочи, которые можно прикрыть чувством стыда. Я думаю, что это просто оправдание того, что они делают, и я считаю, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно есть проблемы с хазарейцами», — добавила Саадат.

В то же время официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид назвал нападение на образовательный центр «Кадж» «великим ужасом» и осудил его.

Муджахид написал в «Твиттере», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили свои соболезнования семьям жертв этого взрыва и будут работать над тем, чтобы найти и наказать виновных.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда упоминали обеспечение безопасности в стране как одно из своих достижений за 14 месяцев их правления, за этот период Афганистан стал свидетелем кровавых терактов и атак террористов-смертников.

Барьялай Нусрати, один из афганских аналитиков, сказал, что властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть «стыдно» за такое смертоносное нападение. Ибо, по его словам, для некоторых членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничто не имеет значения: «Ни упоминание Аллаха Всевышнего, ни ссылки на Коран, ни лица этих чистых и невинных детей, которые ещё ничего не видели в своей жизни, и для которых они сшили саван».

На демонстрации в память жертв нападения на образовательный центр «Кадж» «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответил насилием и не позволил журналистам должным образом освещать акции протеста против этого нападения.

В качестве последнего примера можно назвать временное задержание учеников и преподавателей лицея имени Абдул Рахима Шахида за демонстрацию в память жертв теракта в Даште-Барчи. Источник в лицее сообщил, что несколько учеников устроили акцию под лозунгами «Образование — наше право» и «Остановите геноцид».

Ранее на акции протеста вышли университетов Герата, Бамиана и Балха.

Поступали сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгоняют демонстрации, арестовывают и избивают протестующих. Но представители радикалов опровергли сообщения об избиениях и задержаниях и заявили, что остановили демонстрации из-за отсутствия согласования с органами безопасности.