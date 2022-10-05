Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания утвердили изменения в бюджете региона на 2022 год. В документе учли и нынешнюю геополитическую ситуацию, и не забыли про обещания поддержать детей и семьи мобилизованных, сообщили 5 октября в пресс-службе областной администрации.

Бюджет

«Мы посмотрели до копейки все государственные программы, чтобы освободившиеся средства перераспределить на приоритетные направления или направить в резервный фонд», — сказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков на внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Чиновник пояснил, что данные уточнения третьи по счету, поскольку по ходу исполнения бюджета региональным властям приходилось принимать серьезные решения. Например, вводить выплаты детям от 8 до 17 лет и помощь дольщикам.

«У нас также увеличились расходы, связанные с геополитической ситуацией. Мы посмотрели до копейки все государственные программы, чтобы освободившиеся средства перераспределить на приоритетные направления или направить в резервный фонд», — сказал чиновник.

Отметим, что доходы бюджета Ленинградской области увеличились с 168,8 млрд рублей до 180,4 млрд рублей, расходы — со 189,7 млрд рублей до 201,3 млрд рублей. Дефицит региональной казны не изменился и остался в объеме 20 млрд рублей. Среди налоговых поступлений в областной бюджет в этом году свыше 4 млрд рублей составил налог на прибыль организаций, также увеличились доходы на акцизы по нефтепродуктам. Такие сферы, как здравоохранение, образование и социальная защита населения в Ленинградской области, добавил Марков, профинансированы в полном объеме.

«Бюджет остается сбалансированным, несмотря на серьезные изменения в политической и экономической ситуации. Мы полностью профинансировали текущие обязательства и сформировали резерв на 2023 год, потому что начало следующего года будет непростым», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти, пояснив, что из-за отмена консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) и единого налогового платежа со следующего года вносят неопределенность, какими денежными средствами будет обладать регион в будущем году.

«Полагаем, что мы сформируем подушку безопасности, чтобы профинансировать все социальные выплаты и заработные платы», — подытожил Марков.

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