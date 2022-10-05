Манила, 5 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Филиппины могут обратиться к России с целью удовлетворения своих потребностей в топливе, заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший 5 октября на пресс-конференции в Маниле, сообщает Reuters.

titus_jr0 Флаг Филиппин

По его словам, на такой шаг Манила может пойти на фоне мировых цен на топливо.

Кроме того, Маркос, который также занимает пост министра сельского хозяйства, отметил, что Филиппинам, возможно, понадобится обратиться к России в вопросе поставок удобрении.