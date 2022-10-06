Москва, 6 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. По всей России в поддержку нацпроекта «Экология» проводятся мероприятия Всероссийской акции «Вода России». К примеру, в городе Орске Оренбургской области 4 октябряобнародованы итоги местной инициативы «Бассейну Урала — чистые берега». Ее цель — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам Урала. В течение всего сентября 500 человек очистили 10 км побережья Урала и его притоков — Елшанки и Ори.

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Старт экомарафону дали в День реки Урал, 7 сентября, когда в ходе крупной акции местные волонтеры за один день собрали 150 мешков мусора. Организаторы начали с экологической викторины: участники разбились на команды и отвечали на вопросы, посвященные охране окружающей среды. За правильные ответы они получали перчатки и мешки для мусора. Затем, когда всех укомплектовали, началась уборка. В первый же день волонтеры привели в порядок местный пляж и базу любителей купания в проруби.

Затем на протяжении трех недель в Орске проходили похожие акции меньшего масштаба. Экоактивисты убирали берега местных речек — Елшанки и Ори. Участвовали студенты нефтяного, транспортного и индустриального техникумов и колледжей, а также будущие медики. Завершилась акция общим праздником и концертом в Доме культуры, организованным местной администрацией.

Опытный эковолонтер, кандидат биологических наук, преподаватель Орского нефтяного техникума в ОренбуржьеОксана Бирюкова вместе со своими студентами она организует акции с 2014 года и каждый сезон проводит несколько субботников в Орске и окрестностях.

«Мое мнение — больше всего мусора от жителей многоквартирных домов, которые как будто не в состоянии ничего сделать сами и мусорят там же, где живут. Я живу в частном секторе, и у нас каждый сам отвечает за некий участок перед домом. В многоквартирных домах не так. Мы с ребятами периодически убираем берега реки Елшанка в том месте, где она проходит вдоль жилого квартала.

Там все замусорено и это явно не туристы оставили — никакие посторонние люди там в принципе не ходят. Мы со студентами сейчас регулярно там прочесываем берег и каждый раз набираем почти полные мешки. Я читала чаты жителей этих домов — они постоянно жалуются то на снег, то на мусор, но, по-моему, ни разу ни один не взял лопату с мешком и не вышел почистить эти места», — пояснила педагог.

Крупная акция прошла на днях вВолгограде. 100 волонтеров вышли на уборку популярного городского пляжа «Бобры» и его окрестностей. Всего собрали целых 250 мешков мусора.

Пляж «Бобры» — одно из самых популярных мест отдыха волгоградцев. Он расположен возле моста рядом с Краснослободском и отлично благоустроен: песочек, лежаки, душевые и раздевалки. Однако все это никак не убеждает многих отдыхающих вывозить упаковки от еды, которую они привозят с собой. А потом сотни волонтеров выходят за ними убираться.

Около 45 мешков твердых бытовых отходов собрали 30 волонтеров на берегу живописной бухты Мусатова вПриморском крае. В субботнике участвовали местные жители, решившие убрать место отдыха после завершения летнего сезона.

Читувай — дикое песчаное побережье — один из самых популярных пляжей в Находке. Расположенная в городской черте бухта Мусатова с трех сторон надежно защищена скалами от ветра. С высоты птичьего полета она напоминает подкову. Вода здесь чистая, прозрачная, места достаточно много, чтобы даже при большом наплыве отдыхающих можно было разместиться достаточно свободно. Со скал, окружающих бухту, можно прыгать в море. Поэтому летом жители Приморья регулярно съезжаются сюда — кто на день, кто на неделю с палатками. Ну, а осенью часть из них выходит убирать берега за теми, кто не вывез мусор за собой. К счастью, безответственных туристов становится меньше, — считают волонтеры.

В Тамбовской области 40 волонтеров провели ударную акцию на берегах рекиЛесной Воронеж. Общими усилиями они собрали больше 50 мешков бытового мусора и отдельно крупногабаритные «трофеи», не помещающиеся в стандартные пакеты. Общий вес добычи — больше тонны!

Акцию организовали жители Мичуринска. Участвовали в ней работники Юго-восточной железной дороги, студенты местного железнодорожного колледжа и Мичуринского аграрного университета. Львиную долю собранного составляет мусор, пригодный для переработки: пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки.

«К сожалению, далеко не все жители города заботятся об экологии. Многие оставляют после себя мусор. Нельзя допустить, чтобы он скапливался или попал в реку. Очень важно формировать у людей ответственное и бережное отношение к природным ресурсам и делать все возможное, чтобы поддерживать хорошую экологическую обстановку», — рассказала одна из участниц акцииАнна Новожилова.

Как сообщалоИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. В прошлом году во время акции волонтёры расчистили более 120 км русел рек и восстановили более 8,5 тыс. га акваторий рек и водохранилищ. Записаться на участие в акции «Вода России» можно на берегдобрыхдел. рф.