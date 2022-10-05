5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 20:27 — REGNUM Одним из символов Мариуполя является драмтеатр, здание которого было построено в 1960 году. Во время городских боёв весной 2022 года драмтеатр и Театральный сквер вокруг него получили тяжелые повреждения. Здание было разрушено со всех сторон настолько, что обычному обывателю казалось, что отремонтировать старый театр невозможно, а можно только снести.

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Но, как оказалось, у специалистов по восстановлению исторических зданий есть свое веское мнение на этот счет. Мариупольский театр будет восстановлен, без всяких иных вариантов. Старое здание будет еще краше, тем более ремонт, производившийся в последний раз при киевской власти, был, можно сказать, просто косметическим.

Большая часть дорожек Театрального сквера уже готова Богдан Борман © ИА REGNUM

Чудом уцелевшая абстрактная скульптура Богдан Борман © ИА REGNUM

Техники работает очень много Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Скажу сразу, что впервые я попал на этот строительный объект еще в конце августа. Так что имею возможность сравнить с тем, что было здесь еще месяц назад.

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани Богдан Борман © ИА REGNUM Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани Богдан Борман © ИА REGNUM

Прежде всего, количество строительной техники и персонала заметно увеличилось. Мусора, которым летом была завалена территория, уже нет. Все скамейки заменены на новые — современные и красивые. Дорожки выложены новой плиткой и готовы к эксплуатации.

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Новые современные скамьи вместо старых Богдан Борман © ИА REGNUM

Менее чем за месяц установлен новый фонтан, который уже включался и работал целый день без проблем. Также началась работа над вторым фонтаном (для детей), которого раньше в Театральном сквере не было. Насос уже размещен в новом домике.

Фонтан. Уже был пробный запуск: всё работает — и вода, и подсветка Богдан Борман © ИА REGNUM

Вот здесь скоро будет 2-й фонтан для детей. Насосный домик уже готов Богдан Борман © ИА REGNUM

Уже полностью готова новая детская площадка, на которой красуется игровой городок — почти в два раза больше старого. И современнее тоже. Театральный сквер фактически полностью отремонтирован.

Детский город почти готов Богдан Борман © ИА REGNUM

Укладка искусственной травы на газоны Богдан Борман © ИА REGNUM

Новая детская площадка Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Ну а ремонт драмтеатра займет еще пару лет — само здание сейчас скрыто стальными конструкциями и плотной тканью. Продолжаем следить за ремонтными работами.