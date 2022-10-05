Богдан Борман,
5 октября 2022, 20:27 — REGNUM Одним из символов Мариуполя является драмтеатр, здание которого было построено в 1960 году. Во время городских боёв весной 2022 года драмтеатр и Театральный сквер вокруг него получили тяжелые повреждения. Здание было разрушено со всех сторон настолько, что обычному обывателю казалось, что отремонтировать старый театр невозможно, а можно только снести.
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Но, как оказалось, у специалистов по восстановлению исторических зданий есть свое веское мнение на этот счет. Мариупольский театр будет восстановлен, без всяких иных вариантов. Старое здание будет еще краше, тем более ремонт, производившийся в последний раз при киевской власти, был, можно сказать, просто косметическим.
Большая часть дорожек Театрального сквера уже готова
Богдан Борман © ИА REGNUM
Чудом уцелевшая абстрактная скульптура
Богдан Борман © ИА REGNUM
Техники работает очень много
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Скажу сразу, что впервые я попал на этот строительный объект еще в конце августа. Так что имею возможность сравнить с тем, что было здесь еще месяц назад.
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани
Богдан Борман © ИА REGNUM
Прежде всего, количество строительной техники и персонала заметно увеличилось. Мусора, которым летом была завалена территория, уже нет. Все скамейки заменены на новые — современные и красивые. Дорожки выложены новой плиткой и готовы к эксплуатации.
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Новые современные скамьи вместо старых
Богдан Борман © ИА REGNUM
Менее чем за месяц установлен новый фонтан, который уже включался и работал целый день без проблем. Также началась работа над вторым фонтаном (для детей), которого раньше в Театральном сквере не было. Насос уже размещен в новом домике.
Фонтан. Уже был пробный запуск: всё работает — и вода, и подсветка
Богдан Борман © ИА REGNUM
Вот здесь скоро будет 2-й фонтан для детей. Насосный домик уже готов
Богдан Борман © ИА REGNUM
Уже полностью готова новая детская площадка, на которой красуется игровой городок — почти в два раза больше старого. И современнее тоже. Театральный сквер фактически полностью отремонтирован.
Детский город почти готов
Богдан Борман © ИА REGNUM
Укладка искусственной травы на газоны
Богдан Борман © ИА REGNUM
Новая детская площадка
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Ну а ремонт драмтеатра займет еще пару лет — само здание сейчас скрыто стальными конструкциями и плотной тканью. Продолжаем следить за ремонтными работами.