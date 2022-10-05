Омск, , 15:57 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 5 октября в своём телеграм-канале заявил о том, что в регионе исправляют ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, работа по обращениям, связанным с нарушениями при частичной мобилизации, не прекращается «ни на минуту». Обращения поступают в единый консультационный центр, по номеру 122 и в соцсети губернатора, а также от журналистов.

«К настоящему времени мы вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека», — пишет омский губернатора.

В частности, домой вернулся мужчина, являющийся единственным родителем несовершеннолетнего ребёнка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов. Также есть «много случаев», когда домой вернулись призывники, имеющие бронь и не подходящие под мобилизацию по состоянию здоровья.

«Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать. Это прямое поручение президента», — резюмировал Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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