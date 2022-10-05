Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM На отлов бездомных животных в Свердловской области ежегодно до 2027 года будут тратить более 100 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Бездомная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деньги направят из областного бюджета. Средства пойдут на стерилизацию и вакцинацию животных, а также на на содержание скотомогильников и укрепление материально-технической базы ветеринарных учреждений.

Отмечается, что в Свердловской области появятся новые приюты. Их построят в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полёвском и Сысертском городских округах.