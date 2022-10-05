Москва, , 16:00 — REGNUM России, которая была и будет суверенной, нужна национальная система образования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Образование Иван Шилов, ИА REGNUM

Сейчас страна находится на поворотном этапе развития, отметил глава государства и призвал «укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения».

По его словам, российскому образовательному пространству нужно обеспечить связанность, единство. В первую очередь детям нужно передать нравственный, культурный код российского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин потребовал исключить любые попытки навязывания детям чуждых ценностей, а также извращённое толкование истории.

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