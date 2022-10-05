Ньон, Швейцария, 5 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Испания и Португалия включили Киев в совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Королевской футбольной федерации Испании.

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Ранее сообщалось, что что Киев в случае присоединения к Испании и Португалии будет организовывать несколько матчей группового этапа.

Напомним, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение ЧМ-2030 в июне 2022 года. Также совместные заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили; Египет, Греция и Саудовская Аравия. Ещё одна заявка поступила от Марокко.

Чемпионат мира — 2022 состоится в Катаре. В 2026 году мундиаль примут США, Канада и Мексика.