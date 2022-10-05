Грозный, 5 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Об этом руководитель республики сообщил 5 октября в личном телеграм-канале.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника», — сказал Кадыров.

Он уточнил номер указа президента — 709, а также рассказал, что Владимир Путин лично рассказал ему об этом и поздравил с присвоением звания.