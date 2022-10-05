Бишкек, , 15:54 — REGNUM Киргизия отказалась от синдрома бедности и внешней зависимости. Об этом заявил вице-премьер-министр Адылбек Касымалиев, выступая на Бишкекском экономическом форуме сегодня, 5 октября.

Рост

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«Если в 2022 году мы вышли на 424 млрд сомов (311,5 млрд рублей) объема консолидированного бюджета, то на следующий год планируем собрать 500 млрд сомов (367,4 млрд рублей)», — сказал он, не став уточнять источники ожидаемого роста доходов госказны.

По словам вице-премьера, в Киргизии всегда была проблема потенциала экономики и низкой восприимчивости системы госуправления, но теперь ситуация изменится.

«Правительство Киргизии не ворует само и не позволяет воровать другим», — утверждает высокопоставленный чиновник.

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