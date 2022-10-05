* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:54 — REGNUM Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что оно арестовало 31 человека по обвинению в уголовных преступлениях. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Арест Relax.tavrika.su

В ведомстве пояснили, что эти люди были арестованы в провинциях Бадахшан, Герат, Джаузджан, Забуль, Кабул, Нангархар, Нимроз, Тахар и Фарах за различные преступления, включая кражи, «моральное разложение» и подделку документов.

Согласно сообщению МВД, в Кабуле арестованы девять человек по обвинению в организации «игорного бизнесе».

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали большое количество гражданских лиц по всему Афганистану.

Amnesty International и Human Rights Watch неоднократно заявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают мирных жителей и пытают их. Однако радикалы всегда опровергали эти утверждения.