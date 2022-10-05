Москва, 5 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 15:00 мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,67%, до 59,62 рублей. Евро прибавляет 1,96%, до 58,36 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ИА REGNUM Доллар и евро

«Сегодня страны ЕС согласовали восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ. Как написало МИД Чехии в Twitter, запрет для НКЦ и заморозка его активов в него не вошли.

Поэтому доллары и евро смогут продолжить торговаться на Московской бирже, благодаря чему они и дорожают. Ранее на этих опасениях инвесторы избавлялись от безналичных долларов и евро.

Индекс Московской биржи сегодня снижается на 1,44%, до 2016,99 пунктов, а индекс РТС на 4,33%, до 1052,37 пунктов на фоне введения потолка цен для российской нефти.

Также индекс Мосбиржи снижается на фоне ограничений для третьих стран, которые будут ее перевозить. Ранее США сообщали, что для третьих стран ограничения вводиться не будут.

Американский фондовый рынок завершил торговый день 4 октября ростом, индекс Dow Jones прибавил 2,80%, S&P 500 вырос на 2,51%. На этом фоне на графиках появились первые признаки разворота тренда, но для них еще необходимо подтверждение», — пояснил эксперт.

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