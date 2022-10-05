Гагра, Абхазия, 5 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания и замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов провели рабочую встречу. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Обсуждались конкретные вопросы взаимодействия спасательных ведомств двух стран, координации действий спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях в первую очередь на приграничных территориях», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в обсуждении также участвовали глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба и глава МЧС республики Лев Квициния.

Стоит отметить, ранее в МЧС Абхазии сообщили, что в акватории Чёрного моря республики в 2021 году утонули 20 человек. В стране почти половина пляжей не соответствует нормам безопасности.