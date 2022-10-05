Анкоридж, США, , 15:53 — REGNUM На восстановление последствий разрушений, вызванных штормом на Аляске, который прошёл в середине сентября, различными фондами будет выделено более 1 млн долларов. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает информационное агентство Alaska’s News Source.

Шторм Иван Шилов © ИА REGNUM

Общественный фонд Аляски объявил в понедельник, что выделенные ими 500 тысяч долларов будут распределены между пострадавшими населёнными пунктами на Аляске, а остальные 1,25 млн долларов будут распределены в начале ноября.

«Средства на восстановление пойдут на многое в деревнях, пострадавших от шторма. Приоритетом будет ремонт крыш и фундаментов домов, повреждённых штормом, а также установка генераторов, отопительных печей и морозильных камер, утерянных паводковыми водами», — сказал глава Calista Corporation Эндрю Гай.

Финансовая помощь является дополнительной к той, которая уже предпринимается правительственными учреждениями. Отмечается, что 23 сентября администрация президента США Джо Байдена разрешила полное федеральное финансирование оказываемой помощи.

Напомним, что в середине сентября на территорию Аляски обрушился шторм, образованный остатками тайфуна «Мербок». Ураганный ветер, обрушившийся на населённые пункты, расположенные вдоль западного побережья штата, вызвал разрушения городов, нанёс ущерб зданиям и частным домам. Кроме того, ряд населённых пунктов остался без электроэнергии на несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайно мощный шторм «исторического масштаба» обрушился на западное побережье Аляски, что привело к обширному ущербу от наводнения. Потепление океанов в результате изменения климата поспособствовало усилению шторма, который вызвал широкомасштабные наводнения, перебои в подаче электроэнергии и повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры. Повреждения зарегистрированы вдоль побережья протяжённостью более чем 100 км.

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