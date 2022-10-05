Москва, 5 октября 2022, 15:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Глава государства лично сообщил об этом Кадырову, позвонив ему в день рождения, который чеченский лидер отмечает сегодня, 5 октября.
Он выразил «безмерную благодарность» Верховному главнокомандующему за высокую оценку его заслуг и пообещав оправдать оказанное доверие.
Напомним, 28 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. Воинское звание генерал-майора было присвоено чеченскому лидеру 23 июля 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Читайте развитие сюжета: Кадыров поблагодарил Владимира Путина за звонок с поздравлениями