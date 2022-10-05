Москва, 5 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Запрет использования платежной системы «Мир» на территории Турции стал превентивной мерой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Оплата банковской картой

«США только анонсировали угрозу санкций в отношении финансовых систем стран, которые использовали «Мир». Такое же решение приняли и другие страны, в числе которых Казахстан и Узбекистан.

Чтобы снизить негативные последствия, в первую очередь, для российских туристов, была активизирована работа над совместным проектом России и Турции по использованию турецкой платежной системы Troy.

Это далеко не новый проект, но, очевидно, что работа над ним ускорится. Альтернативы этому решению есть, включая создание отдельного банка для работы с «Мир», но в данный момент Troy — самое быстрореализуемое решение.

Оно также наиболее безопасное с точки зрения перспективы наложения санкций на финансовую систему Турции. И для его тестирования, скорее всего, будут отобраны коммерческие, а не государственные банки Турции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по возможности использования турецкой платежной системы Troy начали Россия и Турция.

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