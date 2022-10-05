Москва, 5 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили в ДНР и Харькове подразделения иностранных наемников и националистические формирования, сообщили 5 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

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