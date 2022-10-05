* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Victor Арест

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила об аресте главы отдела иностранных и финансовых связей «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

В сообщении разведывательного управления правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было опубликовано поздно вечером 4 октября, говорится, что этот человек по прозвищу «Малики» получал финансовую помощь из разных стран, в том числе с территории б. УССР, из Германии и Испании, через организацию «Хаваридж», а также отвечал за привлечение новых источников финансирования.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об аресте видного члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя некоторые представители движения всегда утверждали, что «угрозы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Афганистане не существует, так как группировке был нанесён сильный удар.