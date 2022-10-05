Рязань, 5 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На тренировочную базу Минобороны России в Нижегородской области направили призванных в рамках частичной мобилизации жителей Рязанской области. Об этом 5 октября в социальных сетях рассказал глава региона Павел Малков.

https://www.ryazangov.ru Резервисты в учебном центре

Резервисты будут проходить подготовку на одном из новейших центров боевой подготовки с современными тренажёрами, учебно-тактическими полями, танкодромом и другими тренировочными комплексами. Проверить условиях размещения рязанцев губернатор поручил первому заместителю Анне Росляковой.

«Настроение у наших ребят боевое, размещаются, получают необходимую экипировку. Обучать их будут профессиональные инструкторы. Договорились держать постоянную связь с руководством центра, а все возникающие вопросы сразу берём в проработку», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, занятия с инструкторами, имеющими реальный боевой опыт, проводят для резервистов и в учебном центре под Рязанью.