Самара, 5 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Двух сотрудниц полиции обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Сообщается, что в производстве у следователей Самары находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью гражданина. Специалисты установили лицо, причастное к его совершению.

«В июне 2022 года у обвиняемой, занимавшей должность начальника отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия, возник умысел на совершение посредничества во взяточничестве своему непосредственному начальнику. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и переквалификации действий последнего на иной состав преступления, предусматривающий меньшую санкцию», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что обвиняемый непосредственный начальник фигурантки уголовного дела согласился на предложение в получении взятки. Отмечается, что взятку в сумме 150 тысяч рублей обвиняемые, по версии следствия, намеревались поделись между собой в равных долях.

«В июле 2022 года после получения части денежных средств обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

По материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, были возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что в ближайшее время материалы дел будут переданы в суд. Обвиняемые сотрудники полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба.