Бангкок, 5 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Таиланде 500-летняя пагода рухнула после сильного дождя, сообщает CNN Indonesia.

pixabay.com Мьянма. Буддистская пагода

Пагода, вероятно, рухнула из-за того, что вода, скопившаяся в трещинах здания, была слишком тяжелой. Департамент изобразительных искусств Таиланда работает с местными агентствами, чтобы обезопасить этот район.

Министр культуры заявил, что, основываясь на первоначальных проверках, обрушение внешней части золотой пагоды повредило кирпичную сердцевину внутри сооружения. Департаменту изобразительных искусств поручили немедленно провести экспертизу для восстановления 500-летнего здания.

Кроме того, власти также обнаружили ряд буддийских артефактов, начиная от бронзовых и заканчивая стеклянными статуями, которые не были спрятаны внутри пагоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде с 1 октября отменены все введённые ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд.