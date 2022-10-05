Херсон, , 15:45 — REGNUM Согласно предварительным данным, в результате ракетного обстрела ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS здания гостиницы в центре Херсона погиб один мирный житель. Об этом 5 октября сообщил работающий на месте обстрела сотрудник правоохранительных органов.

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«По предварительным данным, один человек погиб в результате ракетного удара [киевских] войск по гостинице в центре Херсона, при обстреле были повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы», — приводит его слова РИА Новости.

Также сотрудник правоохранительных органов отметил, что, как предполагается, киевские боевики обстреляли гостиницу в Херсоне из РСЗО HIMARS, и добавил, что в данные момент уточняются последствия обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередная партия гуманитарной помощи из Вологды отправилась в Донбасс для бойцов СВО.