Москва, 5 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Экономика ЕС находится в стадии падения в затяжную рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

rockcohen Флаг ЕС

«Основными причинами перехода в фазу кризиса являются коллапс на рынке энергоносителей и высокие показатели инфляции, — сказала Скрыль. — Конечно, санкции сыграли злую шутку с локомотивами европейской экономики, такими как Германия, Франция, Италия. Кризис виден в производственной сфере, падают заказы на промышленные товары, многие производства становятся нерентабельными из-за возрастания издержек».

Отсюда, как пояснила Скрыль, не исключён подъем безработицы и давление на социальную сферу.

«Но не стоит хоронить экономику еврозоны заранее, — уточнила она. — Если сравнивать нынешнее состояние европейской экономики с «ковидным» периодом, то из-за вынужденных локдаунов экономика ЕС упала, по разным прогнозам, от 7% до 13%. По прогнозам, в 2023 году лидерам европейской экономики предстоит снижение лишь на 1%».

По ее словам, последствия энергетического кризиса имеют менее жесткий характер, но на практике эффект окажется более долгосрочным, и быстро выйти из рецессии европейской экономике не удастся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, смягчение последствий энергокризиса может стоить государствам ЕС до 1,6 трлн евро.