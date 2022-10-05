Москва, , 15:42 — REGNUM Америка рискует столкнуться с ростом «долгового снежного кома», когда новые долги будут нужны для того, чтобы погасить старые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала тот факт, что государственный долг США превысил 31 трлн долларов.

США

«За счет внешних и внутренних заимствований покрывается бюджетный дефицит США, составивший в 2021 году 12% ВВП. За последнее пятилетие американский госдолг вырос на 50%, и примерно половина этого прироста пришлась на ковидный 2020 год, когда из-за резкого глобального экономического спада США осуществляли рекордную по объемам финансовую поддержку национальной экономики, — сказала Воронкова. — С ростом ставок ФРС повышается и долговое бремя США. В 2022 году процентные выплаты по американскому госдолгу выросли почти на треть по сравнению с предыдущим годом. И хотя заинтересованность кредиторов в американском рынке — шанс для экономического развития, увеличение стоимости обслуживания долга может стать причиной роста инфляции, привести к возникновению долгового снежного кома – новые долги потребуются США для того, чтобы погасить прежние».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на 3 октября 2022 американский госдолг достигал 31 123 887 781 401 долларов.