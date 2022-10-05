* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 15:41 — REGNUM В афганской провинции Тахар силы Фронта сопротивления Афганистана совершили на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение было совершено минувшей ночью на старом рынке уезда Рустак.

Местные источники рассказали изданию, что в результате нападения шесть боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё девять получили ранения.

По данным источников, в ходе этой атаки был уничтожен бронеавтомобиль танк «Хамви» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а бойцы Фронта сопротивления захватили пулемёт и четыре автомата Калашникова.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

За последние две недели это пятая атака сил Фронта сопротивления на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар.