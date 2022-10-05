Ярославль, , 15:40 — REGNUM В Ярославле поменяют условия для участников конкурса в мэры города, соответствующие поправки должен принять муниципалитет областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект решения.

Мэрия Ярославля

В муниципалитет Ярославля 4 октября внесен проект поправок, которые корректируют «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля». Документ внесла мэрия Ярославля. Вносимые в «Положение» поправки связаны с изменением федерального законодательства. В частности, выдвигаться в мэры Ярославля не смогут люди с непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, а также организаций, ликвидированных по решению суда.

Отдельно в «Положении» прописали, что если кандидат в мэры Ярославля признан иноагентом, то он должен уведомить об этом конкурсную комиссию. Так же участник конкурса должен задекларировать данные о своих цифровых финансовых активах и цифровой валюте, плюс о совместно нажитом в браке имуществе. Вносимые поправки рассмотрит комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля.