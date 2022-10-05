Цхинвал, 5 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Депутаты парламента Южной Осетии в ходе заседания 5 октября парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам обсудили законопроект о присоединении республики к Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Флаг Южной Осетии

«Виды и ставки таможенных платежей, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Южная Осетия, до перехода республики на применение ставок, предусмотренных статьёй 2 настоящего Закона, будут устанавливаться правительством республики», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что данный законопроект продолжат обсуждать на заседании президиума югоосетинского парламента. Его принятие исходит из договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и РФ, подписанному в марте 2015 года. Он в том числе предусматривает интеграцию таможенных органов обоих государств.