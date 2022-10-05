5 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Сегодняшняя КНДР — мощная суверенная страна с одной из сильнейших армий, растущей экономикой и консолидированным единством народа и власти, которая именно поэтому позволяет себе занимать принципиальную и однозначную позицию по важнейшим международным вопросам, одним из которых и стало расширение России. Пхеньян — наш безусловный и последовательный союзник, который сохраняет общую историческую память и никогда не забывает о подвиге советских солдат, принесших освобождение на корейскую землю.

Владимир Павленко, , 20:43 — REGNUM КНДР первой в мире признала вхождение в состав Российской Федерации четырех новых территорий. Как говорится в официальном заявлении МИД этой страны:

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Референдумы были проведены в полном соответствии с уставом ООН. На этом основании КНДР всецело поддерживает демократический выбор народа и вхождение новых регионов в состав Российской Федерации».

Разумеется, в информационном поле, в том числе российском, эта тема очень активно обсуждается, причем, как и следовало ожидать, в либеральных кругах придерживаются «европейской» точки зрения про якобы «фиктивность» голосования. Понятно, что эта проституционная позиция прикрывается привычными двойными стандартами. Те, кто ее продвигают, в упор «не видят» косовского прецедента, на который неоднократно, и тогда, и сейчас, указывал российский президент Владимир Путин. Они огульно осуждают нашу страну, делая это с позиций байденовско-блинкеновского «мира на правилах», суть которого сводится к известной пословице «Что дозволено Юпитеру, не положено быку». В этой логике выход Косова из состава Сербии «легитимен» уже потому, что укладывается в «мир на правилах», в соответствии с которым мандат на любые действия снаружи и внутри собственных границ возможен только с разрешения Вашингтона.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вхождение же в Россию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей «недопустимо» ввиду того, что хозяева «мира на правилах» разрешения на это не давали и, следовательно, Москва проявила «возмутительную» с их точки зрения самостоятельность. И к тому же наступила на западные геополитические интересы, заключающиеся в ущемлении России и превращении ее в расчлененную на части колонию Запада. В этой ситуации шаг по признанию российских действий, сделанный Пхеньяном, трактуется апологетами «мира на правилах» в контексте «маргинальности и одиозности» северокорейского «режима»; при этом нараспев повторяются западные идеологические мантры о том, что КНДР-де «не укладывается в общий тренд» движения мира (якобы) от тоталитаризма к демократии.

Так ли это на самом деле? Нет, не так.

Во-первых, мир к «демократии» не идет, тем более от тоталитаризма. Ибо тоталитаризм и есть суть западной «демократии» в ее рафинированном, предельном выражении диктатуры толерантности и «зеленого» перехода. На это, кстати, прямо указывают признанные авторитеты Уильям Энгдаль и Колин Крауч, которые называют современный Запад соответственно «постдемократией» и «тоталитарной демократией». Мир, на самом деле, встал на развилке между глобализмом, который объявил войну суверенитетам, и сохранением суверенных государств. Иначе говоря, ключевая «заноза» современности — вопрос не «демократии», а суверенитета. Все остальные идеологические дефиниции вторичны, ибо они окажутся востребованными только в том случае, если суверенитет удастся отстоять. Если же не удастся и мир накроет «конец истории» в образе глобализма, то любой спор в сфере идеологии окажется беспредметным. Ибо будет вестись о вчерашнем, не имеющем никакого отношения к современной реальности. Да и вести его будет некому.

Колин Крауч Frankfurter Buchmesse

Во-вторых, поддержка, оказанная России Пхеньяном, исключительно важна как прецедент к разрушению двойных стандартов. Не было бы Косово — нам было бы труднее обосновать происходящее. Заметим: сегодня мало кто ссылается на Заключительный акт СБСЕ 1975 года в Хельсинки. Почему? Потому, что распады Советского Союза, Югославии и Чехословакии и их признание тем же Западом явились демонстративными и злостными нарушениями главного хельсинкского принципа — нерушимости границ. И всем понятно, что подписывая этот противоречивый документ в стремлении гарантировать свои позиции в восточно-европейском предполье, СССР попросту угодил в ловушку, причем в двойную, учитывая последующий отказ Запада от собственных обязательств не допускать расширения НАТО. Принятие в альянс бывших участников Варшавского договора, а за ними и советских республик Прибалтики — прямое следствие разрушения хельсинкской модели.

За всеми этими событиями стояло и стоит фундаментальное противоречие, заложенное в Устав ООН американской стороной именно в целях безнаказанного продвижения двойных стандартов, — между принципами самоопределения и территориальной целостности. Поскольку критерии того и другого в Уставе отсутствуют, роль «главного толкователя» самовольно, по «праву сильного», взял на себя Вашингтон. «Мир на правилах», собственно, это и есть сбрасывание масок и открытое объявление себя мировым гегемоном, эти «правила» устанавливающим. Признание Пхеньяном воссоединения России со своими историческими территориями — мужественный шаг Ким Чен Ына, имеющий мировое значение; поскольку все страны и народы внимательно следят за происходящим и понимают, что если «мир на правилах» объявляется, но гегемон обеспечить его не в состоянии, то гегемон, следовательно, липовый. Голый король!

Ким Чен Ын U.S. Department of State

Одно из двух: или ООН доживает последние дни и разделяет судьбу Лиги Наций, и тогда в мире будет не один, а как минимум два или несколько геополитических укладов, каждый из которых сможет в одиночку противостоять любому другому, а также их альянсу. Или в этом столкновении, все более приобретающем черты Карибского кризиса 2.0, Запад отползет и прекратит поддержку киевского нацистского режима, без которой у того нет шансов на сопротивление.

В-третьих, очень сильно ошибается тот, кто считает КНДР «слабой и отсталой» страной, где люди живут «впроголодь». Пхеньян — ядерная держава, обладающая даже теми видами вооружений, которые отсутствуют у России, Китая и США, например, боевыми железнодорожными ракетными комплексами. Страна выжила в условиях наложенных на нее беспрецедентных санкций и постоянной военной угрозы с Юга, где на территории, подконтрольной марионеточному режиму Сеула, до сих сохраняется присутствие 28-тысячного американского военного контингента. Который регулярно, в том числе в эти дни, проводит агрессивные учения у северокорейских границ. Кстати, не случайно говорят, что «Бог все видит»; нынешние американо-южнокорейские маневры оправдывались запусками баллистических ракет, в том числе недавним, которые осуществляет КНДР в оборонительных целях предупреждения потенциального агрессора о последствиях возможного нападения. Весьма символичен вчерашний инцидент с попаданием южнокорейской ракеты в собственный склад вооружений на авиабазе Каннын на побережье Японского моря, вызвавший массированную детонацию боеприпасов.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Сегодняшняя КНДР — мощная суверенная страна с одной из сильнейших в мире армий, растущей экономикой и консолидированным единством народа и власти, которая именно поэтому позволяет себе занимать четкую, принципиальную и однозначную позицию по важнейшим международным вопросам, одним из которых и стало расширение России. Это наш безусловный и последовательный союзник, сохраняющий общую с нами историческую память, никогда не забывающий о подвиге советских солдат, принесших на корейскую землю освобождение как от японских захватчиков-колонизаторов, так и от американских интервентов.

В-четвертых, в перечисленных политических событиях огромная роль принадлежит и китайскому народу, его Народно-освободительной армии, китайским добровольцам, вынесшим на себе немалую долю тягот и лишений при обороне КНДР от агрессии с Юга. Китайский и северокорейский народы связаны прочными узами дружбы и сотрудничества, и в условиях российско-китайского и российско-северокорейского сближения только слепой не увидит будущего ядра стабильности, порядка и развития в регионе Восточной Азии. А с учетом его постоянно растущего удельного веса в международных делах и всей планеты представляется, что провал попыток изоляции, которой Россия подвергается на международных площадках со стороны США и коллективного Запада, в немалой мере связан с укрепляющимся тройственным взаимодействием Москвы, Пхеньяна и Пекина.

Мужественный и ответственный шаг, сделанный КНДР и его лидером Ким Чен Ыном, кроме всего прочего, символизирует антиимпериалистическое, оно же антиамериканское и антизападное сопротивление передовых народов планеты многолетней политике гегемонии и беспринципного диктата. Как прежде — больше уже не будет!