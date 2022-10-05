Москва, 5 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Возросший интерес граждан России к банковским вложениям в драгметаллы вполне объясним. Россияне стали следовать политике ЦБ РФ, который замещает золотом валюту недружественных стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Золото

«Возросший спрос привёл к росту учетных цен. С 4 октября установленные новые учетные цены. Так, цена золота возросла на 152 руб. до 3094 руб, палладия на 175 руб. до 4097 руб., серебра на 2 руб., до 35,2 руб., платины на 61 руб. до 1599 руб.

Тем не менее, активность россиян в целом формировании золотовалютной подушки безопасности не так и велика.

Объём привлечённых средств в валютные вклады и металлы начиная с апреля падал практически во всех субъектах РФ. Это новая тенденция, которая сформировалась под давлением внешней геополитической обстановки.

Темпы прироста отрицательны: в мае объём вкладов в валюту и драгоценные металлы сократился на 8,9%, в июне — на 18,2%, августе на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Исключение составил только июль — месяц традиционных отпусков, когда прирост составил 15,1%. Сентябрьское изменение скорее носит лишь временный характер», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки фиксируют возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золоте.

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