Ставрополь, , 15:38 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году побывали в путешествиях по бесплатному социальному сертификату 2500 школьников. Таким отдыхом ставропольские дети были охвачены в рамках пилотной программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в правительстве края.

Туристы Mil.ru

По данным минтуризма Ставрополья, туристические маршруты были доступны учащимся 5-9 классов из категории социально незащищённых детей, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Среди обладателей сертификатов также были победители и призёры олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Дети получили право выбрать наиболее привлекательный для себя маршрут. Всего в организации социального проекта участвовали четыре туроператора.

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