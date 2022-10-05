Москва, 5 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На проведении объективного и тщательного расследования деятельности биологических лабораторий США на территории б. УССР будет продолжать настаивать российская сторона. Об этом 5 октября заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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«Мы этот вопрос ставили и будем ставить, в том числе добиваясь тщательного расследования действий, которые, по нашему убеждению, и по нашим данным, совершили США путём работы в биолабораториях на… территории [б. УССР]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, Россия подтверждает сообщения о том, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в скором времени приедет в Москву.