Москва, 6 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», качественных дорог в стране становится всё больше. Работы по строительству и реконструкции 34 наиболее социально значимых дорожных объектов призвано ускорить распоряжение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Речь идет о выделении значительного объема дополнительных средств. Согласно документу, перечень этих объектов сформирован таким образом, чтобы подрядчики смогли выполнить значительную часть работ уже в 2022 году.

Сайт Росавтодора Трасса А-181 «Скандинавия»

«Создание современных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту экономики регионов, улучшению качества жизни миллионов наших граждан», — отметилМихаил Мишустин.

Так, дополнительные средства выделяются на ускорение строительства дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Новая трасса имеет важнейшее значение для юга России. Реализация этого объекта свяжет Кубань и Крым современными четырехполосными дорогами первой технической категории: по две полосы в каждом направлении. Это решит проблемы с перегруженностью и следовательно с высокой аварийностью.

В мае 2022 года проект капремонта самого загруженного участка трассы А-290 получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Проектные решения направлены в первую очередь на снижение аварийности на трассе и на обеспечение комфорта автомобилистов и других участников дорожного движения, включая пассажиров общественного транспорта и маломобильные группы населения. В частности, с учетом их интересов предусмотрено устройство новых автобусных остановок с заездными карманами и посадочными площадками, а также использование предупреждающей тактильной плитки, заниженного бордюрного камня и пандусов», — пояснил начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Планируется, что уже в конце 2022 года добраться к морю можно будет быстрее и комфортнее.

Также средства из резервного фонда будут выделены на завершение строительства участков трассы А-181 «Скандинавия». Дорога является одним из самых востребованных туристических направлений в Ленобласти, а также ведет к двум морским портам и государственной границе. В летние месяцы трафик превышает 32 тыс. легковых и грузовых машин в сутки. Трассой пользуются водители транзитных автомобилей, перевозящие грузы в морские порты Приморск и Выборг.

Благодаря реконструкции федеральная трасса А-181 «Скандинавия» от границы Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга будет расширена с двух до шести полос движения и полностью освещена. На всем протяжении участков дорожники построят заново и реконструируют 10 развязок и 11 путепроводов, шесть скотопрогонов, пять мостов и восемь надземных пешеходных переходов.

Дополнительное финансирование направят и на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Протяжённость обхода составляет 81 км, он позволит не только вывести транзитный транспорт из городов, разгрузив дорожную сеть агломераций, но и в два раза сократит время в пути при поездке из Нижнекамска в Татарстан.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Чувашии, Татарстане и Башкортостане, нескольких участков дороги М-5 «Урал» в Челябинской области, участков реконструкции автомобильной дороги А-114 в Вологодской области, двух участков трассы М-60 «Уссури» в Приморском крае, Южного подъезда к Ростову-на-Дону, обхода Владикавказа и других.

«За последние 5 лет трафик на российских автомобильных дорогах, как показывают последние авторитетные исследования, значительно вырос. Мы посчитали показатель усредненной интенсивности движения по стране и пришли к выводу, что его рост составил почти полтора раза. Количество транспорта с 2017 года параллельно с этим выросло на 15%.

При этом, что положительно указывает на качественную работу федерального центра с главами субъектов Российской Федерации, — отмечается общее снижение показателя смертности на дорогах», — подчеркнул Роман Новиков.

Согласно отчёту ГИБДД, с января 2022 года специалисты отмечают снижение практически всех показателей аварийности. По оценке начальника ГИБДД России Михаила Черникова, это связано с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушения и более ответственным поведением водителей и пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными. К 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.