Власти Турции заявили о работе над альтернативой системе «Мир»
Анкара, 5 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Турция работает над созданием альтернативы российской платёжной системы «Мир». Об этом заявил министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати.
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Его слова приводит турецкое экономическое издание Finans Gündem.
«Ведётся работа по альтернативе системе «Мир», — сказал министр. — Мы объявим, когда она будет завершена».
Как сообщало ИА REGNUM, ряд крупных банков Турции отказался от работы с платёжной системой «Мир» на фоне санкционной угрозы.