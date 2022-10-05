Москва, 5 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Киевские боевики, продолжая обстреливать окрестности Запорожской атомной электростанции, выпустили за сутки более 40 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает 5 октября Минобороны России в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

ВСУ наносили удары из города Марганец Днепропетровской области, находящегося под контролем Киева. Российская артиллерия ответным огнём подавила огневые средства киевских боевиков.

«Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — уточнили в Минобороны.

Отмечается, что на атомной электростанции нормальная радиационная обстановка.

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