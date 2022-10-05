Мазари-Шариф, Афганистан, , 15:31 — REGNUM Местные источники в городе Мазари-Шарифе в Афганистане сообщают, что 3 октября во время демонстрации был арестован студент, который до сих пор не найден.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Согласно источникам, Муртаза, житель провинции Дайкунди, является студентом факультета журналистики Балхского университета.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе ничего по этому поводу не сказали.

Один из его близких родственников на условиях анонимности сообщил Afghanistan International, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала Муртазу 3 октября на месте проведения демонстрации, и с тех пор от него нет никаких известий. По его словам, несмотря на многочисленные усилия, узнать о судьбе студента так и не удалось.

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Напомним, 3 октября студенты Балхского университета начали демонстрацию, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестко подавили её. Местные источники сообщили, что радикалы арестовали несколько студентов университета.

После недавнего нападения на учебный центр «Кадж» в Кабуле по всей стране прошли массовые акции протеста.