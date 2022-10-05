Ульяновск, 5 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В два раза планируют сократить время транспортировки из отдаленных районов Ульяновской области тяжелых пациентов в медучреждения за счет санитарной авиации. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Russianhelicopters.aero Лёгкий многоцелевой вертолет «Ансат»

«С октября в Ульяновской области начала работу санитарная авиация. Теперь из отдаленных районов региона в кротчайшие сроки будут доставлять на современном вертолёте в областные и федеральные медицинские учреждения тяжелобольных пациентов и пострадавших в ДТП», — отметил губернатор Алексей Русских.

Для транспортировки экстренных пациентов используют вертолет марки «Ансат», оборудованный транспортировочными медизделиями, аппаратом искусственной вентиляции легких. Оказывать экстренную помощь будут реаниматологи и фельдшеры, которые прошли специализированное обучение.

Время доставки пациента, например, от Павловского района до Ульяновска составит от 45 до 60 минут, что сократит время транспортировки больного более чем в два раза.

Пациенты с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, нуждающиеся в экстренных кардиологических операциях, будут транспортироваться в медицинские центры федерального значения.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Ульяновской области с октября и до конца года на санавиацию потратят почти 25 млн рублей. Воздушное судно для оказания медицинских услуг будет базироваться в Ульяновске.

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